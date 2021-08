Galaxy Z Flip 3 5G: il pieghevole di terza generazione è servito [video]

Buone notizie anche per chi, dai pieghevoli, cerca soluzioni in grado di contenere la dimensioni di uno smartphone. Il nuovo Galaxy Z Flip 3, con il suo design a conchiglia, quando rimane chiuso misura 72,2×86,4×15,9 mm, e può stare comodamente in qualsiasi tasca. Tra le novità di questa terza generazione spiccano poi l’impermeabilità all’acqua con standard IPX8 e un display esterno molto più grande. La solidità è invece garantita dalla protezione Gorrilla Glass 6 Victus su entrambi i lati.

La scheda tecnica di Galaxy Z Flip 3

Vediamo ora nel dettaglio tutte le caratteristiche tecniche di Galaxy Z Flip 3,che, lo anticipiamo, sono da top di gamma assoluto. Si parte con un display esterno Super Amoled da 1,9 pollici (260×512 pixel e 320 ppi), per poi passare a quello principale ottenibile aprendo il dispositivo pieghevole. Il display principale è da 6,7 pollici, qui con panello dynamic Amoled con risoluzione FHD+, rapporto 22:9 e risoluzione di 2.640×1.080 pixel. La densità di pixel è pari a 425 ppi e il refresh rate è di 120 Hz.

Per quanto riguarda invece il reparto fotografico abbiamo una doppia fotocamera posteriore (che diventa però frontale quando lo smartphone è chiuso) da 12+12 Megapixel. (ultra-grandangolare da 12MP: F2.2, Pixel: 1,12μm) e grandangolare da 12 MP: Dual Pixel AF, OIS, F1. Pixel: 1,4μm. Sul fronte c’è invece una fotocamera da 10 Megapixel

Il processore di Galaxy Z Flip 3 è il nuovissimo Snapdragon 888+ coadiuvato da 8 GB di Ram e da 128 o 256 GB di storage a seconda della configurazione scelta. la batteria è invece da 3.300 mAh. Abbiamo poi il Fast charging a 15W, il Fast wireless charging a 10W e il Reverse wireless charging a 4.5W.

Quattro colori disponibili

Molta attenzione è stata posta al design e alle colorazioni. Quattro colori alla moda – Cream, Green, Lavender e Phantom Black – fanno di Z Flip3 un dispositivo davvero camaleontico. Per chi desidera ancora più opzioni di colore che possano adattarsi al proprio stile, Samsung.com mette a disposizione anche tonalità esclusive, come Gray, Pink e White.

Il display

Il display esterno, dal design rinnovato, è ora quattro volte più grande e rende ancora più semplice leggere notifiche e messaggi, senza dover aprire lo Z Flip3. Gli utenti possono restare al passo con i propri appuntamenti, controllare il meteo e monitorare il conteggio dei passi quotidiani con i nuovi widget o coordinare i wallpaper con la tonalità del proprio con il proprio nuovo Galaxy Watch4 o Galaxy Watch4 Classic. E grazie all’inclusione di Samsung Pay direttamente sul display esterno, non è mai stato così semplice pagare con un solo gesto.

Galaxy Z Flip 3, è inoltre realizzato per fornire agli utenti le migliori capacità nel catturare e condividere i ricordi. Si possono scattare selfie anche senza mani, grazie alla modalità Flex. In alternativa, è possibile mantenere il dispositivo chiuso e scattare una veloce foto – e ora anche girare video – direttamente dallo schermo esterno, utilizzando la funzione Scatto Rapido migliorata. Basta cliccare due volte il tasto di accensione di Z Flip3. Inoltre, lo scorrimento e la condivisione sono fluidi grazie al nuovo refresh rate adattivo da 120Hz.

Multimedialità

Z Flip3 è perfetto per rilassarsi e guardare vlog su YouTube o show televisivi senza dover utilizzare le mani. Grazie ai nuovi e aggiornati Stereo Speaker con Dolby Atmos è possibile ottenere un suono immersivo. E la nuova funzionalità Pannello modalità Flex rende le applicazioni ancora più belle da vedere e facili da utilizzare. Quando il dispositivo è parzialmente piegato, la funzionalità Pannello modalità Flex fornisce nuovi modi di interagire con Z Flip3, offrendo un’esperienza di visione più pratica, spostando il video nella metà superiore dello schermo e mostrando i controlli, come luminosità o volume, nella metà inferiore.

Prezzi e disponibilità di Galaxy Z Flip 3

Z Flip 3 5G costerà 1.099 euro nella versione da 128 GB, mentre per la versione da 256 GB dovrete aggiungere 50 euro. Sono però previste diverse promozioni, come ad esempio una forte scontistica in caso di usato da “rottamare”.

Preordinando Galaxy Z Flip3 5G tra l’11 e il 26 agosto si riceverà: