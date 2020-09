HONOR, pluripremiato ad IFA, adesso premia anche le tue recensioni!

Conclusa da qualche giorno un’IFA 2020, indubbiamente diversa dal solito, dove HONOR ha presentato due werable e un laptop: (cliccate sul link per le caratteristiche) HONOR Watch GS Pro HONOR Watch ES HONOR MagicBook Pro.

I premi di IFA 2020

A noi erano parsi modelli molto interessanti, e pare che anche ad IFA 2020 l’abbiano pensata alla stesso modo. HONOR GS PRO è stato premiato da IDG & AHK come migliore “Outdoor Innovation Wearable” per la sua resistenza agli ambienti esterni e per le sue funzionalità studiate per vivere al meglio l’esperienza outdoor e la lunga durata della batteria.

Android Autority l’ha invece premiato per l’ottimo rapporto qualità-prezzo riconoscendogli il titolo di “Best Budget Smartwatch”.

Importanti premi anche da parte di Android Headline, Phandroid, Newsweek che considerano HONOR Watch GS PRO il miglior prodotto presentato a IFA 2020 lodandone design, caratteristiche tecniche e performance sotto stress.

Premi anche d, Newsweek, Android Headline, Phandroid e Expert Review che riguardano però il valore Magic Book Pro, premiato con il “Best IFA Products 2020″ per il potenziamento del processore, le grandi dimensioni e qualità del display, per la batteria e il rapporto qualità-prezzo.

Il concorso

Honor, forse anche per i premi ricevuti, ha deciso di premiare la propria community. Si cercano infatti Honor Editor per recensire prodotti ma anche creatori di contenuti. L’importante è che siano amanti della fotografia e della tecnologia. Per candidarvi cliccate su questo link.