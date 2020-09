Huawei Sonic Escape, viaggi musicali con le FreeBuds Pro alle orecchie

Huawei presenta Sonic Escape. Si tratta di una collezione di paesaggi sonori binaurali a 360 gradi che, con le FreeBuds Pro alle orecchie, consentono agli ascoltatori di vivere un’esperienza musicale fuori dal comune. In un certo senso, possono viaggiare attraverso il suono e sfuggire al mondo che li circonda.

Sonic Escape, fuga di suoni e musica

“Ora più che mai avremmo bisogno di una pausa, una vera e propria fuga dal mondo che ci circonda. Sonic Escape consente di viaggiare attraverso suoni ricchi e coinvolgenti, complice la nitidezza del suono dei nuovi FreeBuds Pro. I nuovi auricolari permettono un’esperienza realmente immersiva nella cultura dei tre luoghi di Sonic Escape”. Con queste parole Isabella Lazzini, Marketing and Retail Director Huawei CBG Italia, ha presentato Sonic Escape. Per provare l’esperienza, basta indossare le FreeBuds Pro e ascoltare i tre brani a disposizione . O scaricare l’app Music da HUAWEI AppGallery. Quando parte la musica, comincia un viaggio alla scoperta di tre luoghi diversi. Dal frenetico souk a Marrakech, alle strade assolate di Kingston, in Giamaica, al vibrante Messico. In ogni luogo gli ascoltatori possono godere di un’innovazione all’avanguardia unita a contenuti di intrattenimento dinamici, che consentono di prendersi una pausa dalla frenesia quotidiana.

FreeBuds Pro, sopra gli standard

Per valorizzare al massimo Sonic Escape servono le nuove FreeBuds Pro alle orecchie. Perché i primi auricolari con cancellazione intelligente e dinamica del rumore sono perfetti per godersi a pieno una fuga con Sonic Escape. Offrono una qualità sonora di nuova generazione, oltre a funzionalità audio avanzate e un sistema di stabilizzazione acustica. Non solo. Le FreeBuds Pro, grazie anche al design in-ear bilanciato, progettato ergonomicamente per il massimo comfort, il suono è profuso in profondità e l’esperienza Sonic Escapes può essere goduta senza interruzioni. Di qui la garanzia di accompagnare ogni fase del viaggio con Sonic Escapes con effetti e nitidezza sorprendenti. Provare per credere!