iPhone 9, il successore di iPhone SE (2016), potrebbe essere molto vicino al suo lancio ufficiale. Alcune settimane si era parlato molto del fatto che il telefono avrebbe potuto essere ritardato a causa dell’epidemia di COVID-19. Apple, ora, sembra però aver rotto gli indugi.



Secondo nuove indicrezioni, la società di Cupertino avrebbe tenuto una riunione interna per discutere come procedere. la decisione finale sarebbe stata presa: l‘iPhone 9 diventerà ufficiale il 15 aprile. Sarà quindi disponibile a partire dal 22 aprile. Non è chiaro se la società prevede di organizzare un evento online per il lancio o semplicemente emetterà un comunicato stampa.



L’iPhone 9 avrà un prezzo di partenza di 349/399 dollari, e diventerà da subito un rivale e concorrente in una fascia di mercato molto ambita dai consumatori. Dal punto di vista del design, è lecito attendersi un tuffo nel passato: il dispositivo avrà cornici old style, quindi piuttosto spesse, e un sensore Touch ID fisico posto nella parte anteriore, ai piedi del display (ma non in-display).



Per quanto riguarda i tempi di uscita del prodotto, non ci sono ancora notizie ufficiali. La data del 22 aprile sembra quella più gettonata, ma non è escluso che, in tempi di pandemia da Coronavirus, Apple scelga di rimodulare il time-to-market. Ma ne dovremmo sapere molto di più nelle prossime ore, con l’avvicinarsi della data di presentazione.



