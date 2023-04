La nuova console Playstation Q Lite di Sony sarà un tablet per il cloud gaming

Sembra ormai essere l’era delle console portatili: Asus ha da poco annunciato l’arrivo di una console da gaming portatile, e ora anche Sony si porta avanti. Il nome in codice del progetto è Playstation Q Lite, e non si presenterà affatto come console tradizionale. In effetti è molto più simile a un tablet: si tratta di una soluzione piuttosto particolare, il cui successo è ancora da vedere.

Playstation Q Lite, in effetti, non possiederà un sistema operativo in grado di far funzionare i videogiochi: come già detto, è molto più simile a un semplice tablet. Semplicemente, si tratta di una console ottimizzata per il cloud gaming, nello specifico il Remote Play offerto da PlayStation 5.

La console disporrà di un ampio schermo LCD da 8 pollici, dotato anche di tasti con feedback aptici. Secondo Sony questo sarà in grado di supportare il cloud gaming a 1080p e 60fps con minima latenza. Questo, tuttavia, richiederà una connessione da almeno 5 Megabit al secondo.

Il cloud gaming è una tecnologia molto promettente: tuttavia l’ultimo tentativo di Google Stadia non è riuscita a sfruttarla fino in fondo. Il lancio di Playstation Q Lite è previsto per il 2024, e nel frattempo il prodotto sta venendo sottoposto a una rigorosa fase di testing.