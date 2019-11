Occhiali da riposo, quali scegliere per proteggere gli occhi

Gli occhiali da riposo sono dei dispositivi correttivi che aiutano a defaticare l’occhio permettendo nel contempo, a chi li indossa, una visione più nitida e confortevole.

Gli occhi infatti, se posti per molte ore consecutive ad uno stress visivo, possono generare problematiche come mal di testa, capogiri, affaticamento della vista, senso di nausea e fastidio per la luce: questi disturbi possono sorgere specialmente se si eseguono attività in cui la vista si concentra maggiormente su oggetti molto vicini come può capitare agli studenti, dediti a studiare, leggere o scrivere per molte ore di seguito.

Trascorrere, inoltre, molto tempo davanti a dispositivi elettronici come computer, tablet, smartphone ma anche davanti a televisori con schermi a led oppure in ambienti illuminati prevalentemente da neon o lampadine a led può generare un ulteriore affaticamento della vista.

Questo è dovuto alla presenza della cosiddetta “luce blu” contenuta ed emessa dai display dei dispositivi elettronici moderni: la luce blu è una forma di radiazione elettromagnetica dannosa per gli occhi che può portare anche sul breve periodo a disturbi visivi.

La stanchezza visiva è infatti un fastidio molto comune in chi, per lavoro o per studio, utilizza quotidianamente il computer e magari per molte ore di fila.

Sembra inoltre che chi soffre di un leggero astigmatismo o di una lieve ipermetropia può facilmente avvertire e riscontrare i sintomi della stanchezza visiva.

Per ovviare a queste problematiche è quindi necessario dotarsi di opportuni occhiali da riposo e proteggere la vista con apposite lenti “anti luce blu”: questi dispositivi possono essere utilizzati anche da chi non ha particolari necessità visive ma adopera gli occhiali solo per leggere, lavorare al pc o per svolgere attività che tendono a sforzare maggiormente la sua vista.

Occhiali da computer per una visione più confortevole

Gli occhiali da computer sono un mezzo correttivo che permette una visione più confortevole ed un minor affaticamento oculare durante l’utilizzo dei diversi dispositivi elettronici.

Gli occhiali da computer sono dotati di lenti neutre ovvero senza gradazione ma nelle quali è presenta una tecnologia definita “anti luce blu”, un trattamento che permette appunto di schermare gli occhi dalle dannose onde luminose dei device elettronici ma anche di migliorare il contrasto della messa a fuoco ed il comfort visivo, riducendo eventuali riflessi sulla lente.

Questi dispositivi sono consigliati a chi ha già riscontrato stanchezza visiva ma anche a tutte le persone che ogni giorno devono per molte ore consecutive operare davanti ad un monitor di pc o su altri supporti tecnologici visivi: gli occhiali per il computer Nowave per esempio sono dotati di lenti blu control per proteggere gli occhi ed offrire una barriera efficace contro le fonti luminose dannose, garantendo a chi li indossa anche un maggiore relax visivo.

Come riconoscere la stanchezza visiva?

La stanchezza visiva e il disturbo degli occhi stanchi sono problematiche derivanti da uno sforzo visivo notevole come può accadere in chi legge, studia o scrive in maniera intensa e continuativa, in chi guida per molte ore di seguito ed in chi, per piacere o per lavoro, utilizza dispositivi elettronici per molte ore ininterrottamente.

La stanchezza visiva può essere percepita da alcuni emblematici sintomi come dolore agli occhi, senso di prurito, lacrimazione oculare eccessiva, disturbi alla vista oppure con la “sindrome dell’occhio secco”. Questa si può manifestare con rossore e bruciore a livello oculare oppure con la sensazione di presenza all’interno dell’occhio di un corpo estraneo.

A questi sintomi si possono aggiungere anche una visione offuscata od una difficoltà a mettere a fuoco gli oggetti, un fastidio generale per le luci molto forti, mal di testa, dolore al collo od alla schiena ed in taluni casi possono insorgere anche episodi di insonnia.

Non appena si riconoscono i primi sintomi da stanchezza visiva bisogna effettuare un controllo della vista dal proprio ottico di fiducia, il quale potrà poi consigliare l’occhiale più adeguato per le proprie esigenze.