OPPO ha lanciato la serie Reno15, che comprende Reno15 Pro 5G, Reno15 5G e Reno15 F e Reno 5 FS 5G. La gamma introduce una fotocamera selfie ultra-wide da 50 Megapixel e strumenti basati su AI per semplificare l’il processo di creazione dei contenuti, dallo scatto all’editing, spesso con un solo tocco, consentendo di realizzare scatti e video di alta qualità in modo rapido e intuitivo, anche in viaggio.

Oltre all’esperienza fotografica, la serie Reno15 offre un’autonomia di alto livello grazie a batterie fino a 6.500mAh e ricarica rapida 80W SUPERVOOC. A muovere il telefono la ColorOS 16, con il suo nuovissimo Trinity Engine. Infine, grazie alla Fluency Protection OPPO fino a 6 anni, è possibile contare su prestazioni affidabili nel tempo.

I display delle varianti Reno15

La serie Reno15 propone una gamma diversificata di display per adattarsi a ogni stile: per chi privilegia la maneggevolezza, Reno15 Pro 5G offre un display compatto da 6,32 pollici, pensato per un utilizzo agevole con una sola mano, ideale durante la creazione di contenuti. Il frame in alluminio di grado aerospaziale assicura inoltre una sensazione premium e una struttura solida. Reno15 5G e Reno15 F & FS 5G raggiungono il giusto equilibrio con schermi rispettivamente da 6,59 e 6,57 pollici, entrambi a 120Hz.

Grazie alle certificazioni IP66, IP68 e IP69 contro acqua e polvere, i creator possono scattare in tutta sicurezza in diversi contesti outdoor, senza preoccuparsi di schizzi accidentali o condizioni meteo più impegnative. La serie integra anche la tecnologia Splash Touch, che garantisce un funzionamento affidabile del display anche con le mani bagnate.

Hardware e software fotografico (con AI) di Reno15

Pensata per aiutare a catturare i momenti della vita con semplicità, la serie Reno15 unisce hardware fotografico avanzato, elaborazione smart delle immagini e strumenti AI in un unico dispositivo creativo autosufficiente.

La serie Reno15 integra l’innovativa fotocamera selfie ultra-wide da 50 Megapixel che, grazie a un campo visivo di 100°, permette di includere facilmente interi gruppi di persone o ampi paesaggi nell’inquadratura, senza bisogno di selfie stick o angolazioni scomode.

Inoltre, la fotocamera teleobiettivo per ritratti da 50 Megapixel, disponibile su Reno15 Pro 5G e Reno15 5G, utilizza una lente periscopica con una lunghezza focale vicina allo standard classico da 85 mm per i ritratti. Reno15 Pro 5G è anche dotato di una potente fotocamera principale ultra-clear da 200 Megapixel.

La serie Reno15 introduce anche AI Flash Photography 2.0. Il doppio flash posteriore garantisce un’illuminazione più morbida e naturale, mentre il nuovo flash frontale a schermo aiuta a ottenere un incarnato luminoso e naturale nei selfie, anche in condizioni di scarsa luce.

A completare le prestazioni fotografiche, Reno15 Pro e Reno15 integrano un teleobiettivo 3.5x dedicato ai ritratti, progettato per ottenere quelle vibes fotografiche di ispirazione professionale sempre più riconoscibili sui social.

Alla base di questi avanzamenti hardware c’è un’elaborazione intelligente delle immagini. Il nuovo Reno Portrait Engine e l’algoritmo Skin Tone Improvement lavorano insieme per migliorare la qualità complessiva delle immagini, mantenendo al tempo stesso una texture della pelle naturale.

La serie Reno15 alza il livello anche nell’editing creativo. La funzione AI Portrait Glow agisce come un assistente digitale dell’illuminazione, analizzando in modo intelligente immagini con luce imperfetta — come scene sottoesposte, sovraesposte o in controluce — e applicando effetti di luce raffinati per recuperare e valorizzare artisticamente lo scatto.

Video perfetti per vlogger

Molto curata anche la sezione video. Cuore di questa esperienza è il 4K HDR Ultra-Steady Video, che offre colori intensi e realistici e un’eccellente gamma dinamica, mentre la stabilizzazione avanzata mantiene le riprese fluide e stabili, anche durante gli spostamenti o nei momenti quotidiani.

Ci sono inoltre numerosi strumenti professionali come Dual-View Video, che attiva simultaneamente le fotocamere anteriore e posteriore, consentendo ai vlogger di catturare le proprie reazioni insieme a ciò che accade davanti a loro; Seamless Camera Switch che permette invece transizioni istantanee tra fotocamera frontale e posteriore durante la registrazione, eliminando la necessità di tagli e consentendo di realizzare facilmente video dinamici e continui in un’unica ripresa; Video Editing 2.0, che consente di rifinire i video in modo rapido e intuitivo direttamente all’interno dell’app Foto.

Combinando queste funzionalità video intuitive con la fotocamera selfie ultra-wide da 50MP e i sensori ad alta risoluzione, la serie Reno15 si distingue come una scelta di riferimento per i creator, perfettamente adattata al ritmo veloce del mondo dei video short-form.

Il processore

Basato sull’ultima versione di ColorOS 16, il sistema integra il nuovo Luminous Rendering Engine, mentre il nuovo Trinity Engine ottimizza in modo intelligente le prestazioni del chipset e la distribuzione dell’energia.

Per i gamer da mobile, Reno15 Pro 5G eleva ulteriormente l’esperienza grazie alla piattaforma MediaTek Dimensity 8450 potenziata da AI HyperBoost 2.0, mantenendo frame rate stabili fino a 120fps nei titoli più popolari e gestendo efficacemente la temperatura del dispositivo. La funzione Game Capture aggiornata consente di preservare i momenti migliori sotto forma di clip video o Motion Photo dinamiche in 1080P.

La connettività di rete è rafforzata su tutta la serie Reno15 grazie ad AI LinkBoost 3.0, mentre i modelli Pro beneficiano di una maggiore stabilità grazie al chip dedicato SignalBoost X1, che riduce la latenza nel gaming fino all’84%.

La serie Reno15 colma, inoltre, il divario tra ecosistemi diversi. O+ Connect consente trasferimenti rapidi di file tra dispositivi OPPO e iOS/iPadOS. Insieme al mirroring dello schermo e al controllo remoto del PC sia su MacOS sia su Windows, la serie Reno15 diventa il centro di un flusso di lavoro digitale connesso.

L’intelligenza artificiale

La serie OPPO Reno15 introduce una suite di funzionalità AI progettate per supportare gli utenti lungo tutto il percorso creativo — dalla cattura delle idee all’organizzazione dell’ispirazione, fino alla gestione delle attività quotidiane di produttività.

AI Mind Space, attivabile con un semplice gesto a tre dita, funge da hub intelligente per catturare e organizzare contenuti provenienti da diverse app, mantenendo le idee in un unico spazio facilmente accessibile.

La serie offre inoltre un toolkit AI completo per semplificare le attività quotidiane, che include strumenti come AI Translate eAI Recording. Tutte le principali funzionalità AI sono supportate dal Private Computing Cloud di OPPO, che garantisce una rigorosa protezione dei dati e un’assistenza personalizzata che si adatta in modo sicuro alle esigenze di ogni utente.

Prezzi e disponibilità serie Reno15

La serie OPPO Reno15 è disponibile in un’ampia gamma di colorazioni accattivanti, tra cui Aurora Blue per Reno15 Pro, Reno15 F e Reno15 FS, Dusk Black per Reno15 Pro, Twilight Black per Reno15, Reno15 F e Reno15 FS e Aurora White per Reno15.

Dal 15 gennaio al 28 febbraio, OPPO Reno15 è disponibile all’acquisto su OPPO Store con due opzioni di bundle omaggio esclusivi.

OPPO Reno15 Pro 5G a 799,99 euro, con Travel Case, Travel Tag e Enco Buds3 Pro oppure Travel Case, Travel Tag e Power Bank .

euro, con Travel Case, Travel Tag e . OPPO Reno15 5G a 599,99 euro, con Travel Case, Travel Tag e Enco Buds3 Pro oppure Travel Case, Travel Tag e Power Bank .

euro, con Travel Case, Travel Tag e . OPPO Reno15 FS 5G a 469,99 euro, con Travel Case, Travel Tag e Enco Buds3 oppure Travel Case, Travel Tag e Power Bank .

euro, con Travel Case, Travel Tag e . OPPO Reno15 F 5G a 399,99 euro, con Travel Case, Travel Tag e Enco Buds3 oppure Travel Case, Travel Tag e Power Bank.

Inoltre, nello stesso periodo, inoltre, tutti gli utenti iscritti potranno beneficiare di coupon dedicati validi per l’acquisto della serie Reno15: