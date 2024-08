Pixel Watch 3: caratteristiche, novità e funzionalità

Giornata di grandi presentazioni per Google, che ha annunciato i nuovi Pixel 9 e le Pixel Buds Pro 2, oltre allo smartwatch Google Pixel Watch 3. Ecco cosa porta in dote la terza generazione dell’orologio intelligente di Big G.

Il design di Google Pixel Watch 3

Google Pixel Watch 3 si distingue per un design elegante e raffinato che combina estetica e funzionalità. Disponibile in due formati, con cassa da 41 mm e 45 mm, lo smartwatch offre un’esperienza visiva più ampia e immersiva rispetto ai suoi predecessori. Il display Actua, altamente reattivo, è stato ampliato del 10% nel modello da 41 mm e del 40% in quello da 45 mm, rispetto al Pixel Watch 2. Le cornici ridotte del 16% offrono uno schermo più grande che rende più agevole la lettura dei messaggi, la navigazione e il monitoraggio delle attività. La luminosità del display raggiunge i 2.000 nits, per garantire una visibilità elevata anche sotto la luce diretta del Sole, ma può essere ridotta a 1 nit per un uso più discreto in ambienti bui. La cassa in alluminio riciclato, disponibile in vari colori, si combina con un’ampia scelta di cinturini, per una personalizzazione che spazia dallo sportivo all’elegante.

Specifiche tecniche Pixel Watch 3

Il Pixel Watch 3 è alimentato da una combinazione di architettura ibrida efficiente e Wear OS 5. Secondo quanto afferma Google vengono garantire prestazioni fluide e una durata della batteria di 24 ore con il display sempre attivo. Grazie alla modalità Risparmio energetico, la batteria può durare fino a 36 ore, senza compromettere le funzioni di monitoraggio della salute, del fitness e della sicurezza. Il nuovo modello da 45 mm è dotato di una batteria più grande del 35% rispetto al passato, mentre il modello da 41 mm offre una ricarica più rapida del 20%. L’aggiornamento dinamico della frequenza di aggiornamento del display, che varia da 1 Hz a 60 Hz, contribuisce ulteriormente all’efficienza energetica, per rendere il Pixel Watch 3 uno smartwatch potente e affidabile per l’uso quotidiano.

Le funzionalità software

Il Pixel Watch 3 sfrutta al massimo l’integrazione con l’ecosistema Google, con una gamma di funzionalità pratiche e avanzate. Con Google Assistant, è possibile filtrare le chiamate, mettere in attesa le risposte e controllare vari dispositivi Google, come Nest Cam e Google TV, direttamente dal polso. La nuova funzione Loss of Pulse Detection rappresenta un’importante innovazione nel monitoraggio della salute, capace di rilevare la perdita di battito cardiaco e di avvisare immediatamente i servizi di emergenza, fornendo posizione e dettagli critici. Inoltre, l’AI di Google e Fitbit Premium offrono consigli personalizzati per migliorare le prestazioni sportive, rendendo il Pixel Watch 3 non solo un assistente quotidiano, ma anche un allenatore personale.

Monitoraggio degli allenamenti

Il Pixel Watch 3 è stato progettato per supportare gli utenti nel modo in cui pianificano, eseguono e analizzano i loro allenamenti. Le nuove funzionalità avanzate per la corsa includono la possibilità di creare routine personalizzate, con obiettivi specifici per andatura, frequenza cardiaca, tempi e distanze. Il monitoraggio in tempo reale, potenziato dall’apprendimento automatico, offre feedback immediati su prestazioni e tecnica, consentendo agli utenti di migliorare la propria corsa in modo continuo. Dopo l’allenamento, l’app Fitbit fornisce un’analisi dettagliata della forma fisica, monitorando parametri come la lunghezza del passo e il tempo di contatto con il suolo. Inoltre, il punteggio di recupero e il carico cardio sono strumenti essenziali per bilanciare l’attività fisica e il riposo, prevenendo il sovrallenamento e ottimizzando le prestazioni nel tempo.

Il monitoraggio della salute di Pixel Watch 3

Il Pixel Watch 3 introduce una serie di funzionalità avanzate per il monitoraggio della salute, progettate per offrire una visione completa del benessere dell’utente. Una delle novità più rilevanti è la funzione Loss of Pulse Detection, una tecnologia che può rilevare la perdita improvvisa del battito cardiaco e avvisare automaticamente i servizi di emergenza, inviando la posizione e altre informazioni cruciali per un intervento tempestivo. Questo smartwatch monitora anche parametri essenziali come la frequenza cardiaca, la variabilità del battito e il punteggio di recupero, offrendo consigli personalizzati per bilanciare l’attività fisica e il riposo. Ogni mattina, il Riepilogo mattutino di Fitbit fornisce una panoramica delle metriche di salute più importanti, come la qualità del sonno e i livelli di ossigeno nel sangue (SpO2), per aiutare l’utente a pianificare al meglio la propria giornata e a mantenere uno stato di benessere ottimale.

Prezzi Pixel Watch 3

Il Pixel Watch 3 sarà disponibile a partire dal 10 settembre con i seguenti prezzi: