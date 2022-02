MWC2022: Poco X4 Pro 5G e Poco M4 Pro con fotocamere fino a 108 Mpixel

Si accendono i riflettori del Mobile World Congress 2022 e sul palco di Barcellona Poco, brand del gruppo Xiaomi, mostra i suoi due nuovi alfieri: Poco X4 Pro 5G, nuovo top di gamma, e Poco M4 Pro che a caratteristiche interessanti abbina un prezzo altrettanto ghiotto. Vediamoli in dettaglio.

Poco X4 Pro 5G

Per la prima volta a bordo di uno smartphone Poco della Serie X troviamo un DotDisplay Amoled. Con dimensioni di 6,67″ e una risoluzione Full HD+ (2.400×1.080 pixel), offre un refresh rate di 120 Hz e un tuch sampling a 360 Hz per un’eccellente fluidità. Il pannello è inoltre certificato SGS Eye Care, a testimonianza dell’ottima ergonomia di visione.

Per quanto riguarda la fotocamera, Poco X4 Pro 5G dispone di un sensore principale da 108 Megapixel con dimensioni di 1/1.52” che in coppia con il sensore della tecnologia binning 9-in-1, cattura più luce per una migliore nitidezza. Vi si affiancano una seconda fotocamera con obiettivo ultra-wide e sensore da 8 Megapixel e una microcamera da 2MP sul retro. Per i selfie, troviamo invece sul fronte un sensore da 16 Megapixel, che offre anche l’opzione selfie panoramico per assicurarsi che tutti vengano inquadrati. Poco X4 Pro 5G offre anche le modalità slow motion, dual-video, video time-lapse, super macro, movie filter e kaleidoscope.

Sotto la scocca troviamo lo Snapdragon 695 5G a 6nm, Cpu octa-core in cui sono presenti due nuclei di elaborazione Arm Cortex-A78 che possono raggiungere una velocità di 2,2 GHz. La memoria Ram è di 6 o 8 GB, a cui possono aggiungersi 3 GB extra presi in prestito dai 128 o 256 GB di storage, grazie alla Dynamic RAM Expansion Technology.

La batteria da 5.000mAh consente un’ampia autonomia d’uso: gli utenti, assicura il produttore, possono navigare e giocare tutto il giorno, avendo più di 15 ore di riproduzione video, 25 ore di lettura, 191 ore di musica in riproduzione. La ricarica turbo da 67W permette di ricaricare Poco X4 Pro 5G del 70% in soli 22 minuti. La carica completa avviene in 41 minuti.

Sul fronte audio, lo smartphone mette a disposizione un sistema dual speaker, cui si affianca un motore lineare Z-axis per vibrazioni più forti e un feedback più realistico durante le sessioni di gioco. A bordo troviamo la nuova interfaccia MIUI 13, con nuove funzionalità e miglioramenti delle prestazioni per ottimizzare la user experience.

Disponibilità e prezzi

POCO X4 Pro 5G sarà disponibile in tre colori, Laser Black, Laser Blue e Poco Yellow, in due varianti:

6GB + 128GB: prezzo di vendita consigliato a €299,90 , tramite i canali ufficiali po.co e Amazon.

, tramite i canali ufficiali po.co e Amazon. 8GB + 256GB: prezzo di vendita consigliato a €349,90, tramite i canali ufficiali po.co e Amazon.

Prezzi in offerta lancio:

6GB +128GB , per 6 giorni su po.co e Amazon, a partire dalle ore 13.00 del 2 marzo, a €269,90 .

, per 6 giorni su po.co e Amazon, a partire dalle ore 13.00 del 2 marzo, a . 8GB +256GB, per 6 giorni su po.co e Amazon, a partire dalle ore 13.00 del 2 marzo, a €319,90.

Poco M4 Pro

Il secondo smartphone lanciato al Mobile World Congress 2022 dal brand cinese è il Poco M4 Pro. È dotato di un DotDisplay Amoled da 6,43″ con luminosità di picco di 1.000 nit, refresh rate a 90 Hz, touch sampling a 180 Hz e risoluzione Full HD+ (2.400×1.080 pixel). Anche in questo caso c’è la certificazione SGS Eye Care.

Così come il fratello superiore, Poco M4 Pro dispone di una tripla fotocamera posteriore. Qui il sensore di punta è da 64 Mpegapixel, cui si affiancano una seconda fotocamera da 8 Megapixel con ottica grandangolare (118° di angolo di ripresa) e un obiettivo macro da 2 Megapixel per catturare soggetti ravvicinati. Tra le possibili modalità di funzionamento citiamo video in slow motion, time-lapse e modalità notturna. La fotocamera frontale è, infine da 16 Megapixel.

Le prestazioni velocistiche sono affidate al processore MediaTek Helio G96, octa core a 2.05 GHz di clock con Gpu Amr Mali-G57 MC2. Le temperature di esercizio sono tenute sotto controllo dal sistema di raffreddamento LiquidCool 1.0 Plus. Alla Cpu si affiancano 6 o 8 GB di Ram e 128 o 256 GB di storage. Anche in questo caso la tecnologia Dynamic RAM Expansion Technology permette 3 GB aggiuntivi presi in prestito dalla Rom di storage.

Come già nel Poco X4 Pro 5G abbiamo anche qui una batteria da 5.000 mAh. La ricarica veloce Fast Charging Pro da 33 W consente la ricarica completa in un’ora.

Disponibilità e prezzi

Poco M4 Pro sarà disponibile in tre colori, Power Black, Cool Blue e Poco Yellow, in due varianti:

6GB + 128GB: prezzo di vendita consigliato a €229,90 , tramite i canali ufficiali po.co e Amazon.

, tramite i canali ufficiali po.co e Amazon. 8GB + 256GB: prezzo di vendita consigliato a €279,90, tramite i canali ufficiali po.co e Amazon.

Prezzi in offerta lancio:

6GB +128GB , per 6 giorni su po.co e Amazon, a partire dalle ore 13.00 del 2 marzo, a €199,90 .

, per 6 giorni su po.co e Amazon, a partire dalle ore 13.00 del 2 marzo, a . 8GB +256GB, per 6 giorni su po.co e Amazon, a partire dalle ore 13.00 del 2 marzo, a €249,90.

Non è tutto, su entrambi i modelli, Poco regala 2 Mesi di abbonamento gratis al servizio YouTube Premium per la visione di contenuti premium.