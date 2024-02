Problema umidità nei Samsung Galaxy

Gli smartphone della serie Galaxy sono i più performanti tra quelli prodotti dal colosso sudcoreano dell’elettronica. Oltre che dimostrarsi potenti e tecnologici, i dispositivi Galaxy delle ultime generazioni sono resistenti all’acqua, caratteristica non propriamente comune nei cellulari. Tuttavia, può capitare che a causa dell’accumulo di umidità o per altre problematiche, il sistema operativo rilevi un’anomalia e impedisca al telefono di entrare in carica tramite il connettore USB. Questo inconveniente provoca vari disagi e può impedire, in caso di batteria scarica, nel proseguimento delle normali attività, come telefonare, navigare su Internet o giocare con i casinò. Ecco alcune soluzioni per risolvere il problema.



Asciugare e pulire il connettore USB

La porta USB tende ad accumulare polvere e sporcizia, di conseguenza può succedere che lo smartphone segnali di aver rivelato umidità a causa dell’eccessivo accumulo di sporco. Per pulire il connettore è necessario utilizzare una bomboletta ad aria compressa. Se il telefono è stato bagnato, anche in modo lieve, è sempre bene asciugarlo con cura prima di metterlo in carica. Per asciugare la porta è bene utilizzare un panno morbido e passarlo con delicatezza, e poi lasciare il telefono in un luogo ben ventilato. In alternativa, è possibile ricorrere a delle bustine di gel di silice: il materiale in questione è in grado di assorbire velocemente l’umidità. Si raccomanda di inserire il cavo USB solo dopo essersi accertati che il dispositivo abbia completato il processo di asciugatura.



Disabilitare la ricarica rapida

A volte l’inconveniente dell’umidità rilevata nella porta USB può derivare dalla ricarica rapida. È possibile verificare se il problema sia dovuto a questo motivo disabilitando temporaneamente la funzione: per disattivare la ricarica rapida bisogna andare su Impostazioni, successivamente su Batteria e infine su Impostazioni di Ricarica, disabilitando l’opzione.



Svuotare la cache

A seguito della rilevazione dell’umidità, lo smartphone potrebbe continuare a segnalare l’errore nonostante non siano più presenti tracce di umido nel connettore di ricarica. Una buona soluzione per eliminare gli eventuali errori di sistema che fanno comparire la notifica consiste nello svuotare la cache della porta USB.



Aggiornare il sistema operativo

Spesso capita che la rilevazione dell'umidità avvenga a seguito dell'aggiornamento di Android o dell'interfaccia proprietaria di Samsung. A causare il malfunzionamento del terminale potrebbe essere un bug presente nel recente aggiornamento, per cui non occorre far altro che verificare se siano disponibili nuove versioni dell'OS o dell'interfaccia. Terminato l'aggiornamento, probabilmente il problema non si ripresenterà, e sarà possibile utilizzare lo smartphone per svolgere le funzioni desiderate.



Utilizzare un caricatore wireless

Se nessuna delle suddette soluzioni ha funzionato si suggerisce di portare il telefono presso un punto di assistenza Samsung, così da farlo sottoporre a tutte le verifiche del caso. Temporaneamente, per continuare a ricaricare regolarmente il dispositivo, è possibile utilizzare un caricatore wireless: la ricarica sarà meno rapida rispetto a quella che avviene con i potenti caricatori USB ma l’efficacia è garantita anche in presenza del riscontro dell’umidità nel connettore di ricarica.