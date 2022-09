Sony sta lavorando su una PS5 V2.0 più leggera e con lettore Blu-ray esterno

Dal lancio di PlayStation 5 nel 2020, Sony ha apportato regolarmente modifiche interne al design della sua console. L’azienda non si è mai sbilanciata attraverso comunicazioni ufficiali, ma alcuni video su YouTube di questi diversi modelli ne mostrano le modifiche progettuali apportate.

A che scopo? Semplice, ottimizzare il raffreddamento della console per risparmiare sulla produzione e consentire di aumentare la capacità produttiva del produttore. Il tutto senza modificare di una virgola le prestazioni della console. Dal 2020 al 2022 la consolle è così passata dal peso di 4,5 kg di a 3,9 kg.

L’insider Tom Handerson, pensa di sapere che questa volta Sony starebbe preparando un cambiamento più radicale per la sua console di gioco.

PS5 Slim?

Secondo le sue fonti, Sony dovrebbe lanciare una nuova versione di PS5 intorno a settembre 2023, durante il prossimo anno fiscale del produttore FY2023 per rimpiazzare completamente l’attuale offerta di Sony e i telai A, B e C prodotti fino ad allora.

Questa revisione soprannominata “D chassis” offrirebbe comunque hardware identico alla prima PlayStation 5 senza l’arrivo di alcun nuovo chip da parte di AMD. In compenso, il design sarebbe stravolto: il lettore Blu-ray non sarà più integrato nella console e i giocatori avranno diritto a un’unità esterna staccabile che si collega tramite una porta USB-C sulla console sul retro.

PS5 Digital edition per tutti

Per Sony si tratta senza dubbio di una razionalizzazione della produzione della propria console. Il produttore in qualche modo produrrebbe solo modelli “Digital Edition” mentre la presenza nella confezione della console di un’unità disco esterna modificherebbe la confezione. Un elemento molto più semplice da integrare in una linea di produzione.

Psicologicamente, è anche un passo in più che Sony vorrebbe fare verso la diffusione dei videogiochi digitali. L’unità disco sarebbe quindi vista come un’opzione e non più lo “standard” per una console di gioco.

Un altro aspetto interessante: una riparazione molto più semplice per quella che ancora oggi è la parte più fragile di questo genere di dispositivi. Sostituire l’unità Blu-ray sarebbe quindi come scollegare semplicemente il cavo USB-C e sostituire l’unità, senza lavoro extra sulla console pesante.

Ricordiamo che per il momento il successo della PlayStation e delle sue 21,7 milioni di copie vendute è dovuto essenzialmente al modello che offre un lettore Blu-ray. Al contrario però di quello che si può pensare, la stragrande maggioranza degli acquisti di giochi ora viene effettuata tramite il PlayStation Store in formato digitale.