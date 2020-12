TSMC: Apple vuole monopolizzare la produzione iniziale di chip a 3 nm

Ammonta a 300 milioni la quantità di processori che il colosso taiwanese TSMC, leader nel mercato dei semiconduttori, dovrà vendere per rendere redditizio il suo passaggio alla produzione di SoC incisi a 3 nanometri nel corso del 2022.

Per riuscirci, TSMC potrebbe raggiungere questa cifra abbastanza rapidamente grazie all’aiuto del suo cliente più famoso: Apple. Secondo fonti industriali citate da Apple Insider, il gruppo intende monopolizzare tutte le capacità produttive iniziali di TSMC.

Non solo i chip “A16” per i suoi iPhone e iPad, ma anche i futuri processori “M” per i suoi vari Mac. È molto probabile che nel 2022 Apple abbia completato la transizione di tutti i suoi computer ai propri chip ARM Apple Silicon, invece dei processori Intel x86 utilizzati fino a quest’anno.

Secondo Money. UDN, TSMC sarebbe inizialmente in grado di produrre 600.000 processori 3nm all’anno ad una velocità di 50.000 unità/mese. Tutta questa capacità iniziale sarebbe monopolizzata da Apple per i suoi futuri iPhone, iPad e Mac.

Questa nuova tecnologia arriverà sul mercato dopo l’incisione a 4 nm prevista per il 2021. Successivamente, la fonderia scommetterebbe sull’incisione a 3 nm+ per il 2023 per poi proseguire sulla strada dei 2 nanometri.

Rispetto all’attuale processo (da 5 nm), l’aumento delle prestazioni sarà compreso tra il 10 e il 15%, per un’efficienza energetica aumentata dal 20 al 25%.