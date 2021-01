Il volantino Mediaworld online di questa settimana dedica un’offerta alla nuova gamma di smartphone di Samsung, che si declina in tre modelli: Galaxy S21, Galaxy S21+ e Galaxy S21 Ultra, tutti dotati di connettività 5G.

Tante le promozioni che Mediaworld incrocia in una sola offerta: innanzitutto la possibilità di pagare i telefoni a rate con tasso zero. Quindi, per fare un esempio, l’S21 5G con 256 GB di spazio memoria, che costa 929 euro, può essere pagato in 20 rate da 46,45 euro.

Inoltre, è possibile ordinare online e ritirare il proprio acquisto in uno dei punti vendita Mediaworld, quello più vicino a casa vostra.

Chi acquista sul volantino Mediaworld un modello Galaxy S21 o 21+ fino al 31 gennaio, riceve in omaggio gli auricolari Bluetooth Galaxy Buds Live e lo smart tag.

Ricordiamo che la confezione dei telefoni non include né alimentatore né gli auricolari. L’unico gruppo che in questo momento ha scelto di includere il carica batteria in confezione è Amazon (offerte Amazon QUI).

Chi vuole sfogliare l’intera offerta di Mediaworld dedicata alla nuova gamma dei Samsung Galaxy S21 può andare alla pagina dedicata.