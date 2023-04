Apple punta al 100% di cobalto riciclato per un vero impegno ecologico

Apple ha annunciato che il suo nuovo obiettivo per il 2025 è quello di utilizzare il 100% di cobalto riciclato nelle batterie progettate per i suoi prodotti, ed elementi di terre rare riciclati al 100% nei magneti. Inoltre, utilizzerà oro riciclato al 100%.

Questi progressi aiutano Apple a raggiungere il suo obiettivo di utilizzare materiali riciclati e rinnovabili nei suoi prodotti e di diventare carbon neutral entro il 2030. Il robot Daisy di Apple separa le batterie dai componenti, consentendo ai riciclatori specializzati di recuperare cobalto e altri materiali, tra cui il litio. Dal 2019, Apple stima che grazie a Daisy siano stati recuperati più di 11.000 kg di cobalto. Inoltre, l’azienda sta lavorando su sistemi di realtà aumentata per aiutare i suoi partner di riciclaggio a smontare MacBook e iPad.

L’annuncio di Apple ha ottenuto reazioni contrastanti: alcuni lo vedono come un passo avanti per l’ambiente, altri lo vedono come una strategia di greenwashing. Non bisogna minimizzare l’impatto ambientale complessivo della produzione e del consumo di questi dispositivi. L’uso di cobalto riciclato è un passo nella giusta direzione.

Ruolo delle aziende tecnologiche nell’affrontare i problemi ambientali

Le aziende tecnologiche hanno un ruolo importante nell’affrontare i problemi ambientali, garantendo che le loro catene di approvvigionamento siano responsabili e sostenendo iniziative per migliorare le condizioni di lavoro nelle miniere. L’uso di cobalto riciclato fa parte dell’approccio dell’economia circolare e aiuta a ridurre la dipendenza da fonti di cobalto potenzialmente provenienti da zone di conflitto e a migliorare le condizioni di lavoro nel settore minerario.

Tuttavia, il riciclaggio del cobalto non risolve tutti i problemi legati all’estrazione e all’utilizzo di questo metallo. Anche i processi di riciclaggio possono avere un impatto ambientale. C’è ancora molto da fare per rendere l’intera filiera produttiva più sostenibile e responsabile.

Ci auguriamo che questa iniziativa presa da Apple sia la prima di molte altre azioni simili adottate da altri produttori per pratiche sostenibili ed etiche per ridurre il loro impatto ambientale e sociale.