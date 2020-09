Galaxy Tab A7 ufficiale: Samsung rafforza la sua offerta entry-level

Il 5 agosto 2020, i nuovi tablet Galaxy Tab S7 e Tab S7 Plus di fascia alta sono stati ufficialmente svelati da Samsung con l’intento di dare filo da torcere all’iPad Pro di Apple. Il produttore coreano non vuole dimenticare il segmento entry level e durante l’evento di oggi “Life Unstoppable” ha proposto il nuovo Galaxy Tab A7.

Il comunicato stampa dell’azienda ha rivelato solo una piccola parte delle caratteristiche del Tab A7 ma fortunatamente i colleghi SamMobile sono riusciti a recuperare la scheda tecnica completa dandoci l’opportunità di saperne di più. Oltre allo schermo LCD da 10,4 pollici con risoluzione di 2000 x 1200 pixel, il tablet è dotato di un processore Snapdragon 662.

Pensato principalmente per smartphone di fascia media con connettività 4G, il SoC di casa Qualcomm è stato presentato lo scorso gennaio a fianco dei modelli Snapdragon 720G e 460. Formato da quattro core Cortex-A73 con clock a 2 GHz, combinati con altri quattro core Cortex-A53 con clock a 1.8 GHz, si affianca ad una configurazione con 3 GB di RAM e memoria interna variabile tra 32 o 64 GB (espandibile fino a 1 TB con una scheda micro SD).







Seppur meno fondamentali per questo genere di prodotto, le prestazioni fotografiche sono affidate ad una fotocamera da 8 Megapixel sul retro e una da 5 Megapixel sul frontale. Troviamo poi quattro altoparlanti Dolby Atmos per godere al massimo di film e serie tv in streaming oltre al sistema operativo Android 10 con personalizzazione One UI 2.5.

Infine, Samsung ha inserito una batteria da 7.040 mAh affiancata da una ricarica rapida.

Uscita e prezzo

Galaxy Tab A7 sarà lanciato entro la fine dell’anno in tre colorazioni: grigio scuro, argento e oro con i prossimi tre importanti aggiornamenti di Android garantiti. Per quanto riguarda il prezzo, questo non è ancora stato svelato ma è probabile che sia inferiore ai 300€.