Dopo la Cina e la Spagna, Huawei Mate 30 Pro arriva finalmente anche in Italia. Lo smartphone è da oggi disponibile presso presso l’Experience Store di Milano (che si trova all’interno dello shopping district di CityLife) e online, sempre sul sito dello store.

Huawei Mate 30 Pro: la scheda tecnica

Mate 30 Pro è stato presentato a Monaco di Baviera il 19 settembre, ma la sua uscita è stata sospesa, fino ad oggi, a causa del ban Usa che impedisce per il momento a Huawei di includere i Google Mobile Services (GMS). Huawei è tuttavia impegnata nel continuo aggiornamento dei software dei suoi modelli (l’ultimo aggiornamento per il P30 Pro è proprio di questa notte), per assicurare funzioni nuove e per distribuire le patch di sicurezza di Google.

Il telefono è dotato dei Huawei Mobile Services (HMS), oggetto proprio questa settimana di un grande evento che si è tenuto a Milano (il Developer Day) e in cui gli sviluppatori sono stati incoraggiati a sviluppare applicazioni per l’ecosistema del produttore cinese. Huawei ha messo sul piatto 10 milioni di dollari per il nostro Paese, dedicati a far crescere il suo store.

Mate 30 Pro offre un display da 6,53 pollici (aspect ratio 18.4:9), con bordi verticali ricurvi, è mosso dal processore Kirin 990, con Android 10 e Emui 10. Lo smartphone offre una memoria di 8 GB di Ram e 256 GB di spazio di archiviazione.

Degna di nota l’autonomia grazie a una batteria da 4.500 mAh con ricarica rapida tramite caricabatterie USB Type-C da 50W incluso in confezione.

Nuovissimo anche il side-touch, il tasto virtuale che si attiva accarezzando il bordo destro o sinistro del telefono e permette di regolare il volume ma anche di scattare foto e giocare.

Mate 30 Pro: prezzo e promo di vendita

Lo smartphone è venduto al prezzo di 1.099 euro, con una speciale promozione a corredo. In caso di acquisto entro il 18 dicembre, l’utente riceverà un voucher del valore di 300 euro da spendere presso l’Experience Store.

L’utente avrà inoltre la possibilità di aggiungere a questo voucher 100 euro per ricevere l’esclusivo gift box Huawei contenente: lo smartwatch Watch GT2, le cuffiette Bluetooth true wirelss Freebuds 3, il wireless charger e il Mini Speaker.