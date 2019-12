Sono in straordinario anticipo rispetto al previsto i primi rendering dei prossimi due iPad Pro di Apple. Le immagini sono state pubblicate oggi dai siti OnLeaks e iGeekbsBlog.



I render ritraggono l’iPad Pro 11 e il Pro 12.9 che, secondo le prime informazioni dovrebbero arrivare sul mercato a marzo del 2020.



Le foto rivelano un design quasi identico agli attuali iPad Pro 11 e 12.9. Al posto della singola fotocamera dei modelli attuali c’è però una tripla fotocamera (che sarebbe identica a quella dell’iPhone 11 Pro).

Ciò significherebbe una configurazione con zoom di 0,5x, 1x e 2x.

Secondo i bene informati i prossimi tablet di Apple in versione Pro integraranno nel pacchetto fotocamera la tecnologia di rilevamento 3D, anche se altri ritengono che sia ancora troppo presto per vederla a bordo di questi dispositivi.



Secondo OnLeaks, le dimensioni dell’iPadPro 11 2020 saranno di 248 x 178,6 x 5,9 mm, le stesso del modello attualmente in commercio.

Stupisce, come detto in apertura, il timing dei leaks. Di solito, infatti, Apple lancia il suo iPad entry-level a marzo; la società di Cupertino ha già presentato l’iPad da 10,2 pollici insieme con il lancio di iPhone 11 Pro a settembre.



E l’iPad Pro 11 e Pro 12.9 sono disponibili solo da novembre. Sarebbe davvero inconsueto se Apple decidesse di aggiornare nuovamente la line-up con sei mesi di anticipo.