iPhone 15 Pro Max è il telefono più spedito del 2024

I dati Omdia parlano chiaro: iPhone 15 Pro Max è stato lo smartphone più spedito in tutto il mondo nel primo semestre del 2024. In totale sono 21,8 milioni le unità spedite. Si tratta del secondo anno consecutivo in cui un iPhone Pro Max conquista tale primato, con il 14 Pro Max che ha dominato il 2023.

Poco importa se l’iPhone più costoso nasce in un periodo di elevata inflazione. La sua popolarità incrementa indisturbata. Questo nonostante i salari ridotti dei consumatori a livello globale proprio per via dell’inflazione, nonostante il modello di punta abbia un prezzo medio che si aggira tra i 1.200 e i 1.600 dollari. Il motivo è semplice: l’intenzione è quella di poter conservare il proprio dispositivo il più a lungo possibile.

Nella classifica Omdia, subito dietro al Pro Max si trova l’iPhone 15 nel modello base, con un totale di 17,8 milioni di spedizioni, quarto posto infine per iPhone 15 Pro, con 16,9 milioni di spedizioni. Meno accattivante la versione Plus, che all’attivo segna quota 3,7 milioni di spedizioni e solo 28° nella classifica globale. Le previsioni suggeriscono che l’onda sarà seguita da iPhone 16 Pro Max (anche se i pre-ordini non decollano) anche se i nuovi modelli della serie 16 adotteranno le ultime tecnologie quali Apple Intelligence e il chipset A18 (saltando a piè pari A17).

La medaglia di bronzo della classifica Omdia vede invece Samsung Galaxy A15, che vanta 17,3 milioni di spedizioni nel primo semestre del 2024. Il prezzo dello smartphone della casa sudcoreana si aggira intorno ai 129 dollari e prevede connettività 4G. Si tratta dello smartphone di fascia entry level più popolare e vede un aumento sensibile in termini di spedizioni rispetto al precedente, che ha registrato invece a suo tempo 12,4 milioni di unità nella prima metà del 2023. Anche in questo caso fa sentire il suo peso l’inflazione. Chi non può o non vuole investire una somma per i modelli di punta, esplora il segmento entry level anche sotto ai 150 dollari. La versione 5G di A15, con prezzo di circa 199 dollari a livello globale, si posiziona al settimo posto per un totale di 12,2 milioni di unità spedite.

Sempre restando in casa Samsung, il Galaxy S24 Ultra presentato a gennaio si posiziona solo quinto, con 12,6 milioni di unità spedite, in aumento rispetto al predecessore, che ha invece visto un totale di 9,6 milioni di unità spedite nel primo semestre del 2023. Un incremento dovuto probabilmente a Galaxy AI e che ha invogliato i possessori del modello precedente a passare a quello successivo. Subito dietro troviamo invece al sesto posto iPhone 13, con 12,5 milioni di unità, superando addirittura iPhone 14 di 1,4 milioni di spedizioni. Il prezzo di circa 600 dollari di iPhone 13 potrebbe essere un magnete per attirare nuovi consumatori nel segmento medio. Lo scorso anno in questa posizione si trovava iPhone 11, rimasto comunque tra i primi 10 telefoni spediti, benché la sua presentazione risale ormai al 2019.

E sotto i 100 dollari? All’ottavo e decimo posto il Redmi 13C e il Samsung Galaxy A05, entrambi venduti al prezzo globale di circa 80 dollari. Entrambi 4G, con altre caratteristiche molto simili tra loro. “Le spedizioni di smartphone di fascia bassa sono in aumento da oltre un anno, ma si prevede che questa crescita rallenterà, poiché la domanda repressa della pandemia verrà soddisfatta e l’incertezza economica continuerà. Inoltre, non c’è slancio di crescita nel mercato di fascia media da $ 151-600. L’aumento dei dispositivi riciclati (ricondizionati e di seconda mano) sta limitando la crescita della nuova domanda. Cicli di sostituzione degli smartphone più lunghi e una domanda stagnante di smartphone nei mercati avanzati stanno ulteriormente influenzando il segmento di fascia media. Tuttavia, si prevede che il segmento di fascia alta (oltre $ 600) crescerà a causa di cicli di sostituzione costanti e nuova domanda dai mercati emergenti. L’introduzione dell’intelligenza artificiale generativa sul dispositivo negli iPhone e altri dispositivi premium, che stimolerà anche la domanda di sostituzione. Tuttavia, questo da solo non sarà sufficiente a guidare la crescita complessiva delle spedizioni a un tasso più elevato”, ha affermato Jusy Hong, Senior Research Manager presso Omdia.